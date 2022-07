‘Kathedraal van de Kempen’ gaat voor twee jaar op slot: restauratie van interieur start in 2024

De Hoogstratenaren zijn er de voorbije jaren misschien wel wat aan gewoon geraakt, de stellingen en het hekwerk rond de Sint-Katharinakerk. De restauratie van de kerktoren en de beiaard startte in 2017 en werd twee jaar later afgerond. Aansluitend werden zowel de noord- als de zuidzijde onder handen genomen. Maar ook daar zijn de stellingen nu volledig verdwenen. “De noordkant was al een tijdje afgewerkt, maar nu is inderdaad ook de zuidkant zo goed als klaar”, zegt schepen van Onroerend Erfgoed en Openbare Werken Piet Van Bavel. “Die werken worden normaal in augustus of september opgeleverd.”