Kapper (29) pleegt brutale home invasion: “Geldproblemen door verplichte coronasluiting”

HoogstratenDrie jaar lang had hij een goed draaiende kapperszaak. Maar door de verplichte coronasluiting had Roberto N. (29) plots geen inkomen meer om zijn vier jonge kinderen te onderhouden. Om toch geld in het laatje te krijgen, pleegde hij een gewapende home invasion in het Begijnhof in Hoogstraten. De bewoner raakte daarbij gewond. De kapper dreigt nu voor vele jaren achter de tralies te vliegen. “Ik hoop dat het mij vergeven wordt”, zegt Roberto.