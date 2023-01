Jongeren van zorgboerderij maken sneeuwpop van 3,5 meter: ‘De grootste ooit’

Malle BINNENKIJ­KEN. In dit kasteel woont Christophe (51) al zijn hele leven: “Als kind lag ik soms wenend in mijn bed... Jaloezie is een vreemd beestje”

“Onze drie kinderen zullen niet in een Ferrari rondrijden of met een privéjet op vakantie gaan. We houden hen met de voeten op de grond.” Nee, Christophe Lenaerts is niet het type kasteelheer dat een hele dag met een dikke sigaar in zijn fauteuil blijft zitten. Hij verhuurt boten in Knokke, runt een audiovisueel bedrijf in Zaventem en is – jawel – landbouwer van hoofdberoep. Inkijk in een veelzijdig man, die zijn Oostmalse Domein Heihuyzen ook openstelt voor trouwers én cyclocrossers.

14 januari