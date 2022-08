Jongeren getuigen over unieke ervaring van inleefreis naar Za-Kpota in Benin, stad zoekt kandidaten voor 2023: “Unieke kans om andere cultuur te ontdekken”

HoogstratenHet stadsbestuur van Hoogstraten organiseert in 2023 opnieuw een inleefreis voor jongeren naar zusterstad Za-Kpota in Benin. De bedoeling is dat vanaf oktober 2022 jongeren die mee willen een traject van een jaar volgen en zich voorbereiden rond allerlei thema’s. Begin september volgt er alvast een infomoment.

Hoogstraten heeft al enkele jaren een stedenband met Za-Kpota in Benin. Volgende week komt er een delegatie vanuit Afrika naar Hoogstraten. Twee keer al trokken jongeren vanuit Hoogstraten naar ginds op een inleefreis. “Het is voor de jongeren de ideale kans om te ondervinden wat een stedenband inhoudt, maar ook om een andere cultuur te leren kennen”, zeggen burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) en schepen Faye Van Impe (N-VA). “We werken bewust met een voortraject zodat ze op voorhand informatie kunnen inwonnen rond thema’s als het klimaat, afvalbeleid en de versterking van vrouwen, kinderen en jongeren. Via allerlei uitdagingen leren de jongeren elkaar kennen. We leggen ook de eerste contacten met jongeren in Za-Kpota.”

Volledig scherm De stad Hoogstraten organiseerde eerder al twee inleefreizen naar Za-Kpota © Stad Hoogstraten

Getuigenissen

Wie interesse heeft, kan alvast naar het infomoment van 2 september komen. Kandidaten moeten wel 18 jaar oud zijn in september 2023 en je moet in Hoogstraten wonen. Een basiskennis van Frans is ook wel een must. De kandidaten moeten zich ook zeven keer kunnen vrijmaken tussen oktober 2022 en september 2023. Volgens Tuur en Anke is het een zeer leerrijke ervaring. “Het was een reis naar het onbekende vol met verrassingen”, vertelt Tuur Lauryssen (20) uit Minderhout. “Een reis waar we spelende, lachende en enthousiaste kinderen hebben ontmoet. Maar ook een reis waarop ik zelf besefte dat er nog veel uitdagingen zijn. Maar ik ga die trip de rest van mijn leven herinneren. En een unieke manier om nieuwe vrienden te maken.”

Volledig scherm De stad Hoogstraten organiseerde eerder al twee inleefreizen naar Za-Kpota © Stad Hoogstraten

Unieke ervaring

Anke Brosens (22) uit Meer kan dat alleen maar beamen. “Wij kennen onze Hoogstraatse landbouwgronden. In Benin hebben ze dat ook, maar dan anders. zo bezochten we een groot rijstveld. Het is een unieke gelegenheid om een andere cultuur te ontdekken en dat op een manier zoals je dat als toerist niet zou kunnen. En de reis doet je ook stilstaan bij het feit dat het een privilege is dat je op zondagavond naar je kot in Antwerpen kan om er te studeren.”

Benin ligt in Afrika en grenst in het zuiden aan de Atlantische Oceaan. Het heeft als buurlanden Togo, Nigeria, Burkina Faso en Niger. Het land telt 11 miljoen inwoners. Za-Kpota produceert jaarlijks zo’n 30.000 ton appelsienen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.