Jonge comedian Louis Mertens (14) mag binnenkort moppen tappen tijdens show op internaat

LEZERSBIJDRAGEAmper 14 jaar zijn en toch al weten wat je later wil doen, het is weinigen gegeven. Maar Louis Mertens uit Hoogstraten is er zeker van: hij wordt comedian of cabaretier. De jonge tiener mag op 16 mei een hele show presenteren op het internaat Klein Seminarie, waar hij door de week verblijft.