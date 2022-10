Jeanette (46) lijdt aan MS, maar wil met driewielerfiets van Hoogstraten naar Santiago de Compostella: “Voor mijn overleden dochter én om te bewijzen dat mensen met een beperking ook nog wat kunnen”

Merksplas Gerecht houdt reconstruc­tie van moord op 19-jarige Jarne uit Merksplas: verdachte moet alles tot in detail tonen

Het gerecht heeft donderdag een reconstructie gehouden van de moord op de 19-jarige Jarne Pire. De jongeman overleed op 25 juni, nadat Peter V.H. de woning van zijn ex in Merksplas was binnengedrongen. De Rodenbachstraat werd volledig afgesloten om alle mogelijke pottenkijkers op afstand te houden. Peter V.H. moet aan de speurders en de onderzoeksrechter in detail laten zien hoe de gruweldag verliep.

7 oktober