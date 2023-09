Je hoorde het gonzen in het corsopubliek, je voelde dat ijsbeer Nanook ging presteren

Voetgang­ster aangereden op Industrie­weg

Op de Industrieweg in Hoogstraten is dinsdagochtend een verkeersongeval gebeurd. Kort voor 8 uur werd er een voetgangster aangereden door een voertuig. Het slachtoffer raakte gewond. De vrouw is naar het ziekenhuis in Malle gebracht. Ze was nog bij bewustzijn toen ze werd weggebracht.