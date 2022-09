Interclub Dames van Noord Tennis Padel kampioen van België

De dames startten met een achterstand van 3-1 in de enkelwedstrijden. “Daardoor moesten in de dubbels winnen in twee sets want zelfs een super tiebreak was niet voldoende”, vertelt Claudine Dellafaille. “Uiteindelijk wisten we te winnen met 7-6 en 6-2 en 6-3 en 7-5. Met dank aan onze eigen vechtlust, de teamspirit en natuurlijk ook onze trouwe supporters. Uiteindelijk hebben we met 1 set gewonnen. Als kapitein is het niet altijd makkelijk om de speelsters op de juiste plaats op te stellen, je weet namelijk pas bij aanvang van de ontmoeting wie je tegenspeelster zal worden. Ook zijn er vakanties gepland, kwetsuren en is het niet altijd evident om je ploeg samen te stellen. Hierbij wil ik ook alle reserves bedanken voor hun inzet.”