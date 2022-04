Indrukwekkend eerbetoon aan Dominique De Pryck (44): “Warrior of the North, je hebt je rust gevonden”

Hoogstraten Stad op zoek naar 415 pri­vé-parkeer­plaat­sen om in erfpacht te nemen en te gebruiken als openbare parking

Het stadsbestuur van Hoogstraten trekt de (private) markt om zo’n 415 nieuwe parkeerplaatsen te vinden. Het gaat om een invulling van het plan dat in oktober vorig jaar werd gelanceerd om te streven naar enkele nieuwe randparkings in plaats van een grote ondergrondse parking onder het Gravin Elisabethplein. Opmerkelijk: de stad zal de parkings in erfpacht nemen en daar gedurende 27 jaar pér parkeerplaats 75 euro per maand voor betalen, in totaal dus 375.000 euro per jaar. Bij de oppositie leeft de vrees dat op andere parkings betalend parkeren zal ingevoerd worden.

29 maart