Inbrekers opgepakt na wilde achtervolging tussen Raamsdonkveer en Minderhout

MinderhoutDe Nederlandse en Belgische politie zijn er zaterdagavond iets voor 22 uur in geslaagd om twee verdachten van een inbraak in Raamsdonkveer (Nederland) op te pakken. Dat gebeurde na een wilde achtervolging. De bestuurder van de vluchtwagen heeft nog een Nederlands politievoertuig geramd.

De politie in Nederland kreeg zaterdagavond de melding van een inbraakpoging in Raamsdonkveer, zo'n 30 kilometer van Hoogstraten. De daders, drie of vier personen, sprongen in een wagen met valse nummerplaten en vluchtten weg. De bestuurder passeerde de politie en reed daarbij hard tegen het portier van de bijrijder.

Via de A27 en A58 ging de achtervolging met hoge snelheid via de afrit Ulvenhout door Strijbeek richting België. De chauffeur maakte daarbij diverse verkeersovertredingen, reed over de vluchtstrook en bracht daarbij andere automobilisten in gevaar. Hij sneed meerdere keren een politiewagen af. De achtervolging werd ondertussen ook gevolgd door een politiehelikopter en ook de Belgische politie werd ingeschakeld.

Uiteindelijk reed de vluchtauto in Minderhout over een door een Belgische agent geplaatste hindernis, waarna de inzittenden crashten en te voet verder vluchtten. Tijdens de daarop volgende zoekactie gecoördineerd door de Belgische politie en met inzet van een hondengeleider uit Nederland zijn uiteindelijk twee verdachten waaronder de bestuurder aangehouden. Een of twee vluchters wisten te ontkomen.

