In Rijsbergen aangehouden overvallers zijn tieners uit Rotterdam

Baby’s en peuters voortaan welkom in de Speelbab­bel

De Speelbabbel in Baarle-Hertog heeft de deuren geopend. Het is een nieuw initiatief binnen het Huis van het Kind Baarle-Hertog. Het is een ontmoetingsplaats voor kinderen tussen 0 en 3 jaar en hun mama, papa, grootouder of oppas.