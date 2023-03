In Hoogstraten kans op zware regen en redelijk helder weer vanochtend

Wolf zes keer gespot op klaarlich­te dag in Gooreind: “Zelfs al lopend op het fietspad is hij gezien”

Het was een bijzondere woensdagmiddag in Gooreind (Wuustwezel). Een wolf liep door het dorp. Daarvan heeft Welkom Wolf intussen zes meldingen gekregen. Volgens kenner Jan Loos van de organisatie gaat het zonder twijfel om een wolf. “Normaal zien we de wolf in deze contreien wel wat aankomen, al is dit een complete verrassing”, aldus Loos, die een oproep doet naar beelden van de verschijning.