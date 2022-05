In drie dagen van Aarlen naar Meersel-Dreef, 300 kilometer dwars door België: “Afgezien, maar die 12.000 euro voor Kom Op Tegen Kanker is mooi”

Roel en Wout wilden de stunt absoluut niet doen om in de belangstelling te komen. Of misschien net een beetje wel want het doel was zoveel mogelijk geld in te zamelen voor KOTK. Ze hadden daarvoor elk hun drijfveer. Roels moeder kampt al een tijdje met borstkanker. Wout, vriend en werkmakker van Roel bij Avery Dennison in Turnhout, wilde aanvankelijk een deeltje meelopen. Toen hij het nieuws kreeg dat zijn zus borstkanker had besloot hij de uitdaging volledig aan te gaan. Ze vertrokken uiteindelijk donderdag 26 mei in Aarlen en kwamen moe maar voldaan zaterdag 28 mei iets voor 13.30 uur aan in Meersel-Dreef. Opgewacht door een vrienden en een groot deel van de familie.

Kinesiste

Terwijl we staan te wachten op de aankomst van de twee helden, vertelt Niek Groen - de broer van Roel - hoe het geweest is en laat hij stiekem al de cheque zien: 12.000 euro staat er op te blinken. “We zijn er zelf ook wel van geschrokken, maar heeft heeft toch wel wat geleefd”, vertelt Niek. “Heel veel spontane stortingen van mensen die we absoluut niet kennen. Zoals 60 euro van een kinesiste (lacht). Op een bepaald moment had Roel spierpijnen en echt kine nodig. Ik zacht op google naar een kine in de buurt waar hij liep. Ik belde er aan, maar ze bleek op pensioen te zijn. Maar toen ik haar het verhaal vertelde, mocht Roel meteen op de zetel gaan liggen (lacht). En ze steunde meteen ook de actie. Mooi toch?”

Nooit meer of...

Met een brede glimlach kwamen Wout en Roel zaterdag rond 13.30 uur aan in Meersel-Dreef, het meest noordelijke dorpje in ons land. De reactie van Wout “Schrijf maar op: nooit !”, met een grote grijns. “Misschien dat ik het ergens toch wel onderschat op. De eerste nacht ben ik zelfs al lopend in slaap gevallen. Moet je maar doen he (lacht). Maar daarna ging het beter en beter al begint na een tijdje toch wel alles pijn te doen. Maar het resultaat maakt dat allemaal goed. En ik had natuurlijk ook de motivatie om vol te houden he. Ik moest dit gewoon doen.” Initiatiefnemer Roel Groen - die al wel eens eerder wat stunten deed zoals de marathon in zijn achtertuin en de UTMB, een zware ultratrail van 180 kilometer rond het massief van de Mont-Blanc, was toch ook blij toen hij in Meersel-Dreef over de streep liep. “Vooral die eerste 100 kilometer hadden we misschien wel een beetje onderschat”, zegt Roel. “Die hoogtemeters deden wel wat pijn. We hebben uiteindelijk ook wel wat delen gewandeld en af en toe onze rustpauze genomen. En we hadden ook constant onze vrienden en familie die ons volgden met hun wagen , waarvoor ontzettend veel dank trouwens. Het bedrag vind ik fenomenaal. Hopelijk kunnen we daarmee ons steentje bijdragen. En welke stunt nu ? Eerst even genieten en uitrusten samen met het gezin (lacht). En daarna zien we wel weer.”