IN BEELD. “Weet je ons niet te waarderen? Honger zal je dat wel leren!”: boeren trekken vanuit de Kempen naar ‘Ineos-stad’

Onhoudbaar

Op de Coöperatie Hoogstraten verzamelden alvast tientallen boeren om van daaruit naar Brecht te rijden. Daar zouden ze met minstens 150 zijn. “We kunnen niet anders dan onze stem nog maar eens laten horen”, zegt Mariëlle Schalck van het kippenbedrijf Kakelhof in Meer. “Als het stikstofdecreet wordt zoals het er nu ligt, dan is dat voor heel wat bedrijven onhoudbaar. Er is namelijk niet alleen de uitstootreductie van 30 procent, maar ook het feit de depositiegraad naar 0.028 procent moet. Dat is echt onmogelijk. In ons geval zitten we op 5. Dat is dus 200 keer ‘te veel’. Hoe moeten we dat doen? 200 keer minder kippen zetten? Dan is het voor ons voorbij. Als die maatregelen doorgevoerd worden, betekent dat dat heel veel boeren niet meer hervergund zullen geraken.”