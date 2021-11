IN BEELD. Nancy en André maken van hun kleine huisje één groot kersttafereel: “Kerst is warmte en gezelligheid en dat willen we uitstralen”

HoogstratenEr zijn nog zekerheden in het leven en dat Nany en André van hun huisje in de Lokbosstraat in Meer één groot kerst- en wintertafereel maken, is er daar een van. Voor de vijftiende keer ondertussen al en stiekem hopen ze dit jaar toch weer wat bezoekers te mogen ontvangen. “We hebben dit jaar ook de gevel van onze buurman mee versierd. Hij vroeg er zelf om”, lachen Nancy (56) en André (75). Wij werden met open armen ontvangen en het loont echt de moeite voor wie van kerstsfeer houdt.

We zien een volledige gevel versierd met lichtgevende sterren, een kerstman, een figuur van de Notenkraker, de tekst van een kerstlied of mooie beelden uit het Nieuwe Testament. Binnen is het hele huis omgetoverd in één groot kerst- en wintertafereel. Een ijsbeer, een kerstman dien op een ladder kruipt, tientallen kleine kraampjes, skiliftjes aan het plafond. In wat normaal de keuken is, staan de figuren van De Notenkraker. In de tuin wordt het Oude Testament uitgebeeld aan de hand van oude filmposters en staan er tientallen grote en kleine beelden van Jozef, Maria, Jezus, de herders, kamelen en andere dieren. “Het doet deugd om weer alles volledig te kunnen opstellen”, vertellen Nancy en André. “Vorig jaar hebben we ook wel wat opgesteld, maar er mocht toch niemand komen. Toen hebben we het vooral een beetje voor onszelf gedaan. Nu hopen we toch dat er weer wat mensen willen en kunnen komen.”

Volledig scherm Nancy en André maken van hun huisje in Meer elk jaar een echt kersthuis. © Toon Verheijen

Passie

De passie begon bij Nancy en André toen ze in het centrum van Hoogstraten bioscoop The Movie uitbaatten. Toen al zorgden ze jaarlijks voor de meer dan nodige kerstsfeer. De jaren daarna is er alleen maar meer versiering bijgekomen. Midden augustus zijn er er weer aan begonnen. Wie het hele decor bekijkt, begrijpt meteen waarom. Hier kruipt weken werk in. Alles wordt minutieus opgesteld. In heel het woongedeelte zijn er enkel nog twee plaatsjes vrij in de zetel voor henzelf én voor de twee honden des huizes. Op 12 november volgt de ‘officiële’ opening, want dan is het de verjaardag van André. “We hebben ons dit jaar toch wat kunnen inhouden met nieuwe spullen”, lacht André. “Hoewel, de gevel van de buurman is ook helemaal mee versierd. Hij vroeg dat zelf hé! En we hebben hier en daar wel wat extra versiering nog. Het doet echt deugd, want Kerstmis is voor ons toch wel een van de belangrijkste feesten. Voor ons mag het alle dagen kerst zijn. Kerstmis is warmte en gezelligheid. En dat proberen we onze bezoekers ook duidelijk te maken.”

Volledig scherm Nancy en André maken van hun huisje in Meer elk jaar een echt kersthuis. © Toon Verheijen

Make-a-wish

Nancy en André stellen hun huis open van 12 november tot 6 januari, behalve op 24 en 25 december en op 31 december en 1 januari. Iedereen maakt best wel een afspraak op 03.314.67.90 of 0497.27.23.14 of 0495.69.62.87. “Iedereen mag bij ons gratis binnen. Het enige wat we vragen is een kleine vrije bijdrage voor Make-a-Wish. het goede doel dat we elk jaar steunen.”

Volledig scherm Nancy en André maken van hun huisje in Meer elk jaar een echt kersthuis. © Toon Verheijen

Volledig scherm Nancy en André maken van hun huisje in Meer elk jaar een echt kersthuis. © Toon Verheijen

Volledig scherm Nancy en André maken van hun huisje in Meer elk jaar een echt kersthuis. © Toon Verheijen

Volledig scherm Nancy en André maken van hun huisje in Meer elk jaar een echt kersthuis. © Toon Verheijen

Volledig scherm Nancy en André maken van hun huisje in Meer elk jaar een echt kersthuis. © Toon Verheijen

Volledig scherm Nancy en André maken van hun huisje in Meer elk jaar een echt kersthuis. © Toon Verheijen

Volledig scherm Nancy en André maken van hun huisje in Meer elk jaar een echt kersthuis. © Toon Verheijen

Volledig scherm Nancy en André maken van hun huisje in Meer elk jaar een echt kersthuis. © Toon Verheijen

Volledig scherm Nancy en André maken van hun huisje in Meer elk jaar een echt kersthuis. © Toon Verheijen

Volledig scherm Nancy en André maken van hun huisje in Meer elk jaar een echt kersthuis. © Toon Verheijen

Volledig scherm Nancy en André maken van hun huisje in Meer elk jaar een echt kersthuis. © Toon Verheijen

Volledig scherm Nancy en André maken van hun huisje in Meer elk jaar een echt kersthuis. © Toon Verheijen

Volledig scherm Nancy en André maken van hun huisje in Meer elk jaar een echt kersthuis. © Toon Verheijen

Volledig scherm Nancy en André maken van hun huisje in Meer elk jaar een echt kersthuis. © Toon Verheijen

Volledig scherm Nancy en André maken van hun huisje in Meer elk jaar een echt kersthuis. © Toon Verheijen

Volledig scherm Nancy en André maken van hun huisje in Meer elk jaar een echt kersthuis. © Toon Verheijen

Volledig scherm Nancy en André maken van hun huisje in Meer elk jaar een echt kersthuis. © Toon Verheijen

Volledig scherm Nancy en André maken van hun huisje in Meer elk jaar een echt kersthuis. © Toon Verheijen

Volledig scherm Nancy en André maken van hun huisje in Meer elk jaar een echt kersthuis. © Toon Verheijen

Volledig scherm Nancy en André maken van hun huisje in Meer elk jaar een echt kersthuis. © Toon Verheijen