IN BEELD. Leerlingen VBS Spijker ijveren voor rookvrije schoolomgeving

Het initiatief is een samenwerking tussen Logo Kempen en Generatie Rookvrij om kinderen (en tegelijkertijd ook volwassenen) bewust te maken dat roken ongezond is. “In de Kempen zijn er heel wat scholen betrokken bij Generatie Rookvrij en toen we een projectoproep deden, reageerde directrice Nancy Van Dun van het Spijker meteen enthousiast”, lachen Véronique Le Ray van Generatie Rookvrij en Sien Styns van Logo Kempen. “Het zesde leerjaar lijkt misschien een jonge leeftijd om erover bezig te zijn, maar zij staan op de drempel van het secundair onderwijs en ze zitten nog op een leeftijd dat ze ouderen als voorbeeld nemen.”

De leerlingen maakten grote graffititekeningen met slogans tegen roken. Schepen van Onderwijs Faye Van Impe (N-VA) is blij dat er op het Spijker aandacht aan besteed wordt. “Het kadert ook in een veel breder verhaal”, zegt de schepen. “Met het project School-straten ijveren we niet alleen voor een veiligere mobiliteit rond de scholen, maar ook voor schonere lucht. Die krijg je ook als er niet gerookt wordt. Bovendien zorgt het ook nog eens voor minder zwerfvuil als de sigaretten achterwege worden gelaten. Daarom bekijken we nu ook of we met de scholen niet naar echte rookvrije schoolomgevingen kunnen gaan.”