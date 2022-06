IN BEELD. Grenspop dag 3: “Uitgeregend maar toch enorm genoten”

Minderhout IN BEELD. Grenspop dag 1 en 2 met vooral de kinderdag die in de smaak valt: “Amai, mijn hartje klopte toen ik Samson en Marie zag”

Dag 1 en 2 van Grenspop in Hoogstraten zitten erop en vooral de zaterdag heeft het jonge volkje met volle teugen genoten van Camille, Samson & Marie en K3. Niets dan blije en glunderende gezichtjes of zoals de kleine Lise (5) het zei tegen haar mama: “Amai, mijn hartje klopte nogal toen ik Samson en Marie zag!” Zondag is het de beurt aan de 'grote mensen’ met onder meer De Kreuners, Bart Peeters, Regi en de lokale helden Barking Bruce en DC70.

4 juni