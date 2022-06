IN BEELD. Eindelijk weer Heilig Bloedprocessie (maar aan het Van Aertselaerplein loopt het wel mis)

Consternatie

Ook bij café De Wachtzaal aan het Van Aertselaerplein hadden ze alles in gereedheid gebracht. Frans Van Den Heuvel en Stan De Belder waren zondagochtend twee uur in de weer om het altaar te plaatsen. Inge Brosens van café De Wachtzaal zette de nodige terrasstoelen klaar. Het terras zat dan ook aardig vol. Tot de processie eraan kwam en het gevolg de Moerstraat indraaide. Enkel de priester en de hoogwaardigheidsbekleders (burgemeester, schepenen, raadsleden) hielen er even halt. “We waren echt in blijde verwachting”, zegt Inge Brosens van café De Wachtzaal. Iets wat Mieke Van Dun en Frans Van Den Heuvel alleen maar kunnen beamen. “Het was tenslotte al twee jaar geleden en de jaren ervoor was het weer dikwijls spelbreker. Nu was het echt ideaal en dan zagen we plots de stoet afdraaien en niét het gewoonlijke rondje maken. Dit is echt frustrerend. Het terras zat helemaal vol en plots vertrok iedereen natuurlijk omdat ze toch iets van de processie wilden zien. We zijn daarna nog verhaal gaan halen en blijkbaar zou het om een miscommunicatie gaan. Dat kan natuurlijk wel, maar daar kopen we niets mee. En goedmaken gaat het ook niet natuurlijk, want volgende zondag trekt de processie de andere kant op.”