IN BEELD. Chill Mill Festival, dag 2: “Wij hopen echt dat er volgend jaar een vervolg komt”

Hoogstraten Broodjes­zaak De Vrijheid opent de deuren: “Het begon weer te kriebelen en vroeger vonden ze mijn broodjes toch lekker”

Myriam Schrijvers (59) heeft in het pand van de voormalige rijkswacht haar nieuwe broodjeszaak De Vrijheid geopend. Nieuw is het allemaal niet want heel wat jaren geleden baatte ze al eens een broodjeszaak uit in Rijkevorsel. De voorbije jaren hield ze zich vooral bezig met schilderen. “Maar het kriebelde terug om iets meer sociaal te doen en toen ik hoorde dat dit pand vrij stond, was het snel beklonken”, knipoogt Myriam.

15 juli