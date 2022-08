IN BEELD. Antilliaanse Feesten bruisen weer als vanouds

Het was voor een aantal festivalgangers - de oude getrouwen dan vooral - even wennen met de nieuwe inrichting van het festivalterrein al was er niemand die erover wilde klagen. We lopen Will Schroer tegen het lijf, de man die achter de schermen voor, tijdens en na het festival de opbouw en dergelijke in goede banen leidt. “Mooi toch? Dit is echt een feest. De sfeer die hier elke keer hangt, is eigenlijk onbeschrijflijk. Mensen lopen rond, maken plezier, drinken iets, gaan een beetje dansen. Dit is gewoon genieten voor iedereen.”