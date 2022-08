IN BEELD. Antilliaanse Feesten bruisen weer als vanouds: 35.000 bezoekers en uitverkochte zaterdag

HoogstratenDe Antilliaanse Feesten zitten er weer op, maar het was in alle opzichten een geslaagde editie. Veel volk, een aangename sfeer en veel stralende gezichten bij het publiek. Er kwamen in totaal 35.000 bezoekers.

Het was voor een aantal festivalgangers - de oude getrouwen dan vooral - even wennen met de nieuwe inrichting van het festivalterrein al was er niemand die erover wilde klagen. We lopen Will Schroer tegen het lijf, de man die achter de schermen voor, tijdens en na het festival de opbouw en dergelijke in goede banen leidt. “Mooi toch? Dit is echt een feest. De sfeer die hier elke keer hangt, is eigenlijk onbeschrijflijk. Mensen lopen rond, maken plezier, drinken iets, gaan een beetje dansen. Dit is gewoon genieten voor iedereen.”

Ook Freya Verschueren is meer dan tevreden. “De warmste editie van Antilliaanse Feesten in jaren was top. Zovele bekende en nieuwe gezichten zakten af naar de Antilliaanse Feesten, met op zaterdag nog een enorme toevloed aan dagbezoekers aan de kassa. Dit zorgde voor een uitverkochte zaterdagavond. In totaal eindigen we rond de 35.000 bezoekers. Wij willen echt iedereen bedanken om erbij te zijn. Na bijna 3 jaar zijn we weer helemaal terug en we zijn ook blij dat het zonder noemenswaardige incidenten is verlopen. En schrijf alvast op in de agenda: we zijn volgend jaar terug op 10, 11 en 12 augustus.”

Volledig scherm De Antilliaanse Feesten zitten er weer op, maar het was een geslaagd feestje. © Toon Verheijen

En genieten, dat deden die naar schatting over het hele weekend 30.000 festivalgangers, zeker en vast wel. Ofwel dansend aan een van de twee podia of in de spiegeltenten van Klessens. Of bij een van de vele eetstandjes met hapjes uit de hele wereld. “Wij kijken alvast weer uit naar volgend jaar. Dan zijn we er weer als een van de eerste bij”, klinkt het bij een Surinaamse familie afkomstig uit het noorden van Nederland. “De afstand hebben we er graag voor over.”

Volledig scherm De Antilliaanse Feesten zitten er weer op, maar het was een geslaagd feestje. © Toon Verheijen

Volledig scherm De Antilliaanse Feesten zitten er weer op, maar het was een geslaagd feestje. © Toon Verheijen

Volledig scherm De Antilliaanse Feesten zitten er weer op, maar het was een geslaagd feestje. © Toon Verheijen

Volledig scherm De Antilliaanse Feesten zitten er weer op, maar het was een geslaagd feestje. © Toon Verheijen

Volledig scherm De Antilliaanse Feesten zitten er weer op, maar het was een geslaagd feestje. © Toon Verheijen

Volledig scherm De Antilliaanse Feesten zitten er weer op, maar het was een geslaagd feestje. © Toon Verheijen

Volledig scherm De Antilliaanse Feesten zitten er weer op, maar het was een geslaagd feestje. © Toon Verheijen

Volledig scherm De Antilliaanse Feesten zitten er weer op, maar het was een geslaagd feestje. © Toon Verheijen

Volledig scherm De Antilliaanse Feesten zitten er weer op, maar het was een geslaagd feestje. © Toon Verheijen

Volledig scherm De Antilliaanse Feesten zitten er weer op, maar het was een geslaagd feestje. © Toon Verheijen

Volledig scherm De Antilliaanse Feesten zitten er weer op, maar het was een geslaagd feestje. © Toon Verheijen

Volledig scherm De Antilliaanse Feesten zitten er weer op, maar het was een geslaagd feestje. © Toon Verheijen

Volledig scherm De Antilliaanse Feesten zitten er weer op, maar het was een geslaagd feestje. © Toon Verheijen

Volledig scherm De Antilliaanse Feesten zitten er weer op, maar het was een geslaagd feestje. © Toon Verheijen

Volledig scherm De Antilliaanse Feesten zitten er weer op, maar het was een geslaagd feestje. © Toon Verheijen

Volledig scherm De Antilliaanse Feesten zitten er weer op, maar het was een geslaagd feestje. © Toon Verheijen

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.