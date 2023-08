IN BEELD. Afbraak gestart van ‘Hostellerie De tram’: stukje geschiedenis verdwijnt na 100 jaar

IN BEELD. De Landloper slingert bezoekers terug in de tijd op Wortel Kolonie: een nostalgi­sche woonkamer, een kwakhuis en een tuin vol volksspe­len (en een escaperoom)

Wortel Kolonie is een troef rijker. Dave Verschueren heeft de voorbije maanden een leegstaande woning in het hart van de Kolonie omgetoverd tot een belevingshuis met de toepasselijke naam De Landloper. Een escaperoom op de eerste verdieping, de woonkamer slingert je terug in de tijd, er is een bruine kroeg gemaakt en in de volledig heraangelegd tuin kunnen kinderen (en volwassenen) aan de slag met oude volksspelen. “En mix van geschiedenis, natuur en cultuur”, zegt Dave Verschueren.