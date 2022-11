Immense muurschildering siert muur van basisschool De Wijsneus

Wuustwezel Deelfiet­sen van Donkey Republic duiken op in Wuustwezel

De oranje deelfietsen van Donkey Republic duiken binnenkort ook op in Wuustwezel. Initiatiefnemer is de bouwheer van de Oostweelverbinding, Lantis. Ook in Brasschaat, Brecht, Essen, Kapellen en Kalmthout komen er Donkeyfietsen.

9 november