ICT-student helpt inwoners met vragen over digitale dienstverlening in nieuw ‘digipunt’ in het stadhuis

De laatste jaren wordt er door de diverse overheden ingezet op digitale dienstverlening, maar dat is uiteraard niet voor iedereen evident. Nog steeds zijn heel wat mensen niet volledig mee met de digitale wereld. “Maandagavond is één van de drukste momenten in het stadhuis,” vertelt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) “Onze medewerkers krijgen vaak vragen over digitale toepassingen zoals itsme, Mijn Burgerprofiel of de mogelijkheden van ons e-loket, maar hebben niet altijd de tijd om hier samen met de klant naar te kijken. Daar willen we met dit digipunt aan tegemoet komen.”

ICT-student

De vragen zullen voortaan elke maandagavond door een ICT-student beantwoord worden tussen 18 en 20 uur. De student werkt voor BEEGO, een organisatie die in heel Vlaanderen en Brussel informaticastudenten inschakelt om computerhulp te bieden. “Via BEEGO bieden we sinds het najaar van 2022 gratis computerhulp aan huis aan voor onze inwoners”, zegt schepen van Samenleving Faye Van Impe (N-VA). Inwoners zullen bij het digipunt terecht kunnen met al hun vragen over digitale dienstverlening van de overheid, zowel van Hoogstraten als van de andere overheden. Dat kan gaan over specifieke processen zoals het maken van een afspraak in het stadhuis als over toepassingen als Mijn Burgerprofiel of Tax-on-web. “De ICT-student zal de tijd nemen om de klant wegwijs te maken in dat soort toepassingen, maar hij kan niet helpen met inhoudelijke vragen. Wegwijs maken in tax-on-web en hoe dat werkt kan wel, maar samen een belastingaangifte invullen niet”, verduidelijkt schepen van ICT Arnold Wittenberg.