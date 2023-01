Huizenprijzen in Hoogstraten schieten nogmaals de lucht in

Hoogstraten Al 240 gezinnen in armoede komen langs bij 't Ver-Zet-je: “In 2022 voor 450.000 euro aan voedsel verdeeld”

Het aantal ingeschreven families bij welzijnsschakel ’t Ver-Zet-je in Hoogstraten is in 2022 met maar liefst 40 procent gestegen ten opzichte van 2021. Een stijging die deels te wijten is aan de oorlog in Oekraïne, maar de inflatie en de energieprijzen hebben ook meer dan hun aandeel. “Ook 2023 zal nog verstrekkende gevolgen hebben”, zegt Frederik Pollet van 't Ver-Zet-je.

9 januari