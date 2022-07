Hoogstratens Zwem Team zwemt maar liefst 18 medailles bij elkaar op Belgische jeugdkampioenschappen

Clubklassement

Maar dat is nog niet alles. “Waar we zelf ook ongelofelijk trots op zijn is dat we als club op de 4de plaats gestrand zijn in het clubklassement. Dit klassement telde maar liefst 87 clubs. Dit is een enorm knap resultaat, waar we enkel van hadden kunnen dromen. Dit wil alleen maar zeggen dat alle zwemmers topprestaties hebben neergezet. Als Hoogstratenaar kunnen we meer dan trots zijn op de prestaties van ons eigen, nog jong zwemteam HOZT.”