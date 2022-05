Hoogstraten in 2023 en 2025 opnieuw gaststad voor Belgisch Kampioenschap Wielrennen voor nieuwelingen en junioren

De organisatie van het BK voor aspiranten in 2021 was - ondanks de toen geldende coronamaatregelen een succes en bracht flink wat volk op de been. Dat Hoogstraten nu weer gaststad mag zijn doet ze bij de Hoogstraatse Spurters en Bicycle Club Hoogstraten een beetje blinken van trots. “Wij zijn bijzonder tevreden dat we in 2023 kunnen verder bouwen aan het succes van het BK voor aspiranten vorig jaar”, zeggen Jeff Snyers en Kristof Van Gestel. “We ontvingen van alle renners, ouders en hun begeleiders alleen maar lof en dat heeft ons deugd gedaan. We hebben toen de ambitie uitgesproken om Hoogstraten opnieuw op de wielerkaart te zetten nadat we met de Aardbeiencross verhuisd zijn naar Merksplas. Met de twee BK’s is het duidelijk dat we deze ambitie waar aan het maken zijn. Een tweede en een derde keer organiseren is altijd gemakkelijker dan een eerste keer iets op de rails zetten. We kunnen verder bouwen op wat we realiseerden in 2021.”