Honderden nemen afscheid van Ingrid Laros (62): “Het leven naast jou was een feest”

de boswachter Creatief denken vereist bij het voeren van jonge vogels: bij een luide ‘ka’ gaan alle bekjes open

Nu het weer volle bak hoogseizoen is in de opvang, moeten we soms creatief zijn in het vinden van oplossingen. Soms zijn de juiste hokken niet beschikbaar omdat er ineens intens veel van dezelfde soort vogels binnenkomen, dan proberen we de andere verblijven om te bouwen naar de meest passende huisvesting voor deze vogels.