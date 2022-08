Highstreets Strawberry Beer: Tripel Katrien krijgt er een uniek zusje bij: “Trots op ons eerste echte eigen bier”

Volledig scherm Highstreets Strawberry Beer © Toon Verheijen

Begin 2019 lanceerden Rudy, Laura en Michiel de Tripel Katrien. Wekenlang deden ze er geheimzinnig over. Maar het bier, gebrouwen bij brouwerij Boelens in Sint-Niklaas, werd een schot in de roos en ondertussen is het een vaste waarde geworden in en rond Hoogstraten tot zelfs in Nederland toe. Een echt eigen bier was het niet want het is een tripel die Boelens al brouwde, maar alleen verkocht in de regio Waasland. Maar nu is daar die Highstreets Strawberry Beer. “We wilden eigenlijk al veel langer een bier met aardbeien, maar het is niet evident”, vertellen Rudy, Laura en Michiel. “Het mocht geen typisch fruitbier zijn, maar het moest wel die toets van aardbeien hebben. Ongeveer een jaar lang hebben we samen met Boelens geproefd en plots was daar het ideale resultaat. Het beetje gember dat erin zit, maakt het bier minder zoet. En dat was de bedoeling.”

Aardbeisap

Het is uiteindelijk een bier geworden van 6 procent met 10 procent aardbei erin. “We hadden de Coöperatie Hoogstraten gevraagd wat ze met hun kleine aardbeien deden”, vertelt Rudi. “Bleek dat die naar SVZ (het vroegere Mondifoods in Rijkevorsel, red) gingen. Die maken daar sap van. Via hen kopen we dat dus aan. Het is ook een bier dat absoluut géén rode kleur heeft ook al zou je dat denken bij een aardbei, maar een aardbei heeft eigenlijk geen rode kleur als je die perst. Het zal misschien moeilijk worden om mensen te overtuigen, maar eens dat lukt, hopen we toch wat zieltjes te winnen (lacht). De eerste reacties zijn in elk geval positief. Mensen zijn verrast door de kleur én de smaak van het bier. We zouden het rood kunnen maken, maar dan moeten we er dingen bij doen die bierdrinkers niet appreciëren.”

Bierglas

Het eerste brouwsel van 500 liter is al de deur uit. Brouwsel twee en drie zitten er aan te komen. “We weten dat het niet de vlucht zal nemen die Tripel Katrien nam omdat je met een – ook al is het een atypisch – fruitbier een kleinere ‘markt’ aanspreekt. Maar we zijn toch een beetje verrast door het eerste succes”, vertelt Rudi. “We hebben er ook een speciaal glas voor laten maken bij Ayano in Meer. Het heeft een beetje de vorm van een aardbei en we hebben er ook een QR-code op laten zetten. Wie dat scant, net als de code op het flesje, komt meteen op onze website terecht en krijgt het liedje ‘De Koninginnen van Hoogstraten’ van de Spilzakken te horen. Dat maakt het toch wel af.” Rudi is ook een trotse vader. “We zijn het perfecte trio”, lacht hij. “Laura doet alles rond sociale media en pr en is daar een krak in. Onze Michiel doet de boekhouding en de cijfertjes. En ik? Ik rij vooral rond (lacht). Het etiket hebben we opnieuw bij Leny Moerkens laten maken zodat we de lijn een beetje doortrekken.”

