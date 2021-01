Het mysterie op Wortel Kolonie: waar is de begraafplaats van de krankzinnigen, de drie joden en de éne moslim gebleven?

Duizenden dossiers van landlopers worden verzameld in één databank: vrijwilli­gers gezocht om huzaren­stuk­je uit te voeren

18 november De verschillende partners van het project ‘Dwaallichten’ zijn op zoek naar vrijwilligers om duizenden ingescande dossiers van landlopers digitaal toegankelijk te maken voor het grote publiek. Het zal op die manier gemakkelijker worden om te onderzoeken of een van je voorouders ooit een landloper was die in Wortel of Merksplas verbleef.