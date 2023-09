Het corso haalde Zundert in de jaren 30 uit treurige tijden, en brengt ook nu saamhorigheid en verbroedering

“Kind van 10 moet op eigen houtje met de fiets door Hoogstra­ten en deeldorpen kunnen fietsen”: stad stelt nieuw mobili­teits­ka­der voor, oppositie kritisch

Een kind van 10 jaar moet zich zonder problemen in Hoogstraten kunnen bewegen te voet of met de fiets naar school, hobby’s en vrienden. Dat is het uitgangspunt van het nieuwe beleidskader mobiliteit dat het stadsbestuur samen met de diensten heeft opgesteld. “De komende maanden zullen er stap voor stap maatregelen uitgevoerd worden die dan eerst een testfase ingaan”, klinkt het. De oppositie is kritisch. “Flauw afkooksel in plaats van robuust mobiliteitsplan.”