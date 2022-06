Heilig Bloedprocessie kan na twee jaar eindelijk weer uitgaan: “Hier hebben we zo naar uitgekeken”

Het was 1652 toen de Heilig Bloedprocessie voor de eerste keer uitging in Hoogstraten. Het is een traditie geworden na meer dan drie eeuwen en jaar na jaar komen duizenden mensen naar Hoogstraten afgezakt om de processie te bewonderen. “We hebben de voorbije dagen stevig doorgewerkt om alles in orde te krijgen”, zegt pastoor Bart Rombouts. “De ornamenten, de vlaggen, de kledij. Alles is bijna klaar.” Via de scholen kwam er dit jaar een oproep voor kinderen die wilden meelopen. “Het heeft natuurlijk ook stilgelegen, maar het is dit jaar ook een late editie die midden in de examens valt. Misschien moeten we toch eens kijken hoe we daar een mouw aan kunnen passen, maar Heilig Bloed kan je natuurlijk niet van periode verwisselen. Die moet de eerste en tweede zondag na Pinksteren uitgaan.”

Volledig scherm De Heilig Bloedprocessie in Hoogstraten. © Toon Verheijen

Goed weer

Na twee jaar géén processie, kijkt Hoogstraten er toch wel naar uit. “Nu alleen maar hopen dat het goed weer wordt zondag”, grijnst Bart Rombouts. “Want nu de kerk deels in de steigers staat aan de binnenkant, is een verkorte processie ook niet evident. Indien het toch zou regenen, zullen we waarschijnlijk elke groep door de middengang naar voren laten wandelen. Maar we hopen buiten, want blijkbaar komt onze minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden ook een kijkje nemen. Dan moet ze de processie toch in volle glorie zien he.” Binnen het bestuur van de processie wordt ondertussen wel gekeken of er bepaalde groepen niet ‘verouderd’ worden. “We hebben gemerkt dat steeds meer jongvolwassenen komen vragen of we geen rol hebben voor hen omdat ze vroeger als kind wel eens meeliepen”, zegt Bart Rombouts. “Zo hebben we dit jaar toch wel wat nieuwe mensen gevonden. Jongeren en kinderen blijven belangrijk, maar die jongvolwassenen willen we ook de kans geven.”

Wat is er allemaal te doen?

Op 12 juni loopt de processie richting Minderhout. Op 19 juni is dat langs het wzc Stede Akkers. Je kan tijdens de processiedagen ook de toren van de Sint-Katharinakerk beklimmen. Uiteraard is er ook de Heilig Bloedfoor op de zondagen, de maandag vanaf 16.30 uur en de woensdag met de jaarmarkt. Op de woensdag is uiteraard ook de stratenloop weer van de partij.

Volledig scherm De Heilig Bloedprocessie in Hoogstraten. © Toon Verheijen