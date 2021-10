Héél Vlaanderen verzamelt blikken voor Thijs: “Zo'n 6.000 blikken al geperst”

MeerleDe oproep van Thijs Brosens om (lege) blikjes te brengen is duidelijk niet in dovemans oren gevallen. Vanuit héél Vlaanderen kreeg zijn vader berichten van mensen die voor Thijs aan het ‘hamsteren’ gegaan. “Zolang ze niet met hele containers afkomen is het goed”, lacht papa Jan Brosens. En Thijs zelf? Die droomt zelfs al van een grote pers. En hij heeft ook graag dat we vertellen dat hij (stenen) bierkruiken verzamelt.

We trokken vorige week naar Thijs Brosens en zijn papa Jan in Meerle. De 26-jarige jongen met het syndroom van down had het mooie idee om blikjes in te zamelen, ze te pletten en die dan aan een ijzerhandelaar te verkopen. Met de opbrengst wil hij twee goede doelen steunen: organisatie die blindengeleidehonden traint steunen én ook De Slinger in Wortel. Een organisatie die ontspanningsmiddagen voor kinderen/volwassenen met een beperkingen organiseert. Een beetje ook om in de voetsporen van zijn mama Marleen te treden die in augustus overleed. Zijn oproep in Het Laatste Nieuws viel duidelijk niet in dovemans oren. “Eigenlijk letterlijk vanuit heel Vlaanderen hebben we berichten gekregen”, vertelt papa Jan. “Op een bepaald moment zelfs iemand van de Rotaryclub in Zelzate die in hun regio voor de nodige inzamelingen wil zorgen.”

Volledig scherm Thijs verzamelde al meer dan 6.000 blikjes en die heeft hij ook allemaal geplet. Vader Jan heeft aan het huis een speciale 'dropzone' voorzien. © Toon Verheijen

Carglass

Maar ook in Beringen, Hulst, Wommelgem zijn ze al bezig om Thijs te helpen zoveel mogelijk blikjes in te zamelen. “Maar net zo goed mensen hier in de buurt hoor", vertelt Jan Brosens. “Een koppel waarvan de man blind is was eerder deze week een klein wandelingetje gaan maken en onderweg hadden ze wat blikjes opgeruimd. Volgende keer gingen ze een ander toertje doen (lacht). Van Carglass belde er ook nog iemand. Hij wilde een oproep doen naar alle filialen om de blikjes in te zamelen voor Thijs. Of een man uit Borsbeek die ze normaal zelf naar een ijzerhandelaar brengt, maar nu speciaal de zakken hier kwam afleveren. Echt wel hartverwarmend allemaal. Alles samen heeft hij toch al een 60-tal zakken geplet. Gerekend aan een kleine 100 tot 120 blikken per zak zijn dat dus meer dan 6.000 blikjes. En ik verwacht er nog heel wat, want de mensen zijn pas deze week echt beginnen verzamelen he. Binnenkort rijden we een eerste keer naar Van den Broeck Recycling in Oud-Turnhout. Zij hebben zelfs gezegd dat ze een geste wilde doen omdat het voor het goede doel is. Mooi toch.” Thijs heeft ook een manier gevonden om de blikken te sorteren. “Ik ga met een magneet door de stapel blikken”, vertelt Thijs. “De blikjes die eraan blijven hangen, die zijn van ijzer en die houden we apart." Ondertussen droomt Thijs ook al van een grote pers. “Ik heb al heel wat filmpjes opgezocht. Er zijn zelfs machines die de blikjes samenpersen tot blokken. Zo eentje zou ik wel willen.”

Volledig scherm Thijs verzamelde al meer dan 6.000 blikjes en die heeft hij ook allemaal geplet. Hij toont ook trots zijn verzameling bierkruiken. © Toon Verheijen

Bierkruiken

We schudden Thijs de hand en wensen hem nog veel succes. Maar hij trekt nog even aan mijn mouw. Of ik zijn verzameling bierkruiken niet wil zien. “Kom maar eens kijken. Ik heb er al veel, maar er mogen er altijd nog bij hoor”, zegt Thijs. “Liefst wel stenen kruiken. Kijk, deze vind ik wel mooi. Eentje waar Hoogstraten op staat. Of deze grote van 1 liter van Jupiler. Ik droom er ook van ooit eens eigen bierfeesten te organiseren, want tappen doe ik ook graag.”

Blikjes zijn nog altijd welkom aan Meerledorp 12 in Meerle (Hoogstraten).