Handicap International vraagt aandacht voor revalidatiezorg met zeven wandelingen waarvan ééntje in Hoogstraten

Tijdens een wandeling van 11 kilometer kan je je laten inspireren door een podcast waarin één of meerdere vrijwilligers van Handicap International hun ervaringen delen. “Op het parcours in Hoogstraten wordt het verhaal van Christophe Van Geel naar voor geschoven”, zegt Nele De Klerck. “Hij is kinesitherapeut en orthoprothesist en werkte lang tijd in de vluchtelingenkampen in Tanzania om er kiné-assistenten op te leiden. Met zijn verhaal in de oren wordt de wandeling des te aangrijpender. De wandellus start in het centrum en loopt langsheen verschillende wandelknooppunten die goed aangegeven staan. Je komt in natuur en langs Wortel-Kolonie. Er is ook een alternatieve, kortere route van 5 kilometer die toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.”