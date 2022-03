Grote oefening ensceneert gasontploffing in sporthal Spijker: drie doden, drie zwaargewonden en tientallen lichtgewonden

Door corona was het alweer een tijdje dat de Hulpverleningszone Taxandria een grootschalige oefening kon houden. Vorig jaar was er nog wel een kleinere in Beerse, maar de laatste echt grote oefening vond plaats op Breebos in Rijkevorsel vlak voor de afbraak van de oude gebouwen. “De focus voor deze oefening lag vooral op de medische ontplooiing”, zegt zonecommandant Luc Faes. “Het was ergens een beetje dubbel omdat we op oudjaar nog de ontploffing hadden in Turnhout, maar anderzijds moeten we hier altijd rekening mee houden en hebben we de oefening laten doorgaan.”