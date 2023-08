Groot wellnessresort in Chaamse bossen mikt op opening in 2026: ‘Het is een gouden locatie’

Hoogstra­ten danst zorgen van zich af op Chill Mill Festival: "Iedereen kent iedereen hier”

Good vibes only, de slogan van Chill Mill Festival is niet gelogen. Wie afgelopen weekend over de weide aan de Laermolen wandelde, zag alleen maar lachende gezichten en ontspannen feestvierders. Zelfs de donkere, dreigende wolken en de regenbuien die al eens uit de hemel durfden vallen, hielden Hoogstraten niet tegen om het midden van de zomervakantie stevig te vieren. “Het wordt wel laat voor de kindjes, maar deze ene keer zien we het door de vingers.”