Groenten & Bloemen krijgt een internationale uitstraling met elf buitenlandse ontwerpers: “Maar onze huisstijl wordt wel bewaard”

HoogstratenHoogstraten in Groenten & Bloemen krijgt dit jaar een internationale uitstraling. Niet minder dan elf designers voornamelijk uit het buitenland nemen één of meerdere ontwerpen voor hun rekening. Het gaat allemaal om ‘bloemkunstenaars’ die een masterclass volgden bij de hoofdontwerper Tom De Houwer. Jacqueline Van Den Heuvel is de vrijwilligersverantwoordelijke en doet nog een oproep. “Wie zin heeft, mag altijd een handje komen toesteken”, klinkt het.

Groenten & Bloemen in Hoogstraten. Zeker op de zondag trekken de vele kunstwerken opgetrokken uit bloemen, planten, groenten en fruit vele duizenden bezoekers. De Vrijheid is die dag ook afgesloten zodat het aangenaam flaneren is. De voorbije twee jaren bleef het echter stil en ‘kleurloos’ op de Vrijheid, maar nu kan er eindelijk weer naar buiten gekomen worden met een volwaardige editie. En het belooft toch een beetje een speciale te worden. “Dit jaar krijgt Groenten & Bloemen een internationale uitstraling”, vertelt hoofdontwerper en floralist Tom De Houwer. “Zo’n elf ontwerpers uit Mexico, België, Canada, Amerika, Roemenië, Frankrijk en Italië zullen een of meerdere ontwerpen voor hun rekening nemen. Het gaat allemaal om mensen die bij mij voor of na corona een masterclass hebben gevolgd. Ze krijgen de vrijheid in ontwerp, maar wel nog altijd in de gekende ‘huisstijl’.”

Volledig scherm Het kunstwerk dat ooit in de Sint-Katharinakerk hing, doet nu dienst voor het kunstwerk aan het wzc Stede Akkers. © Toon Verheijen

Alle zintuigen

Tom De Houwer hecht zelf ook veel belang aan het hergebruik van materialen. “Zo is de bamboe afkomstig van een werk dat dienst deed in Gent en een deel van de constructie die we nu aan het opzetten zijn op het graspleintje aan het woonzorgcentrum is afkomstig van het grote kunstwerk dat ooit in de Sint-Katharinakerk hing.” Dat kunstwerk moet een eyecatcher worden en is deels gebaseerd op het nieuwe logo van Radio 2. “Mensen zullen er in kunnen gaan zitten en binnen zal er dan muziek te horen zijn en komt er ook een fontein. Ik ben ook nog van plan er iets van geuren bij te betrekken zodat alle zintuigen geprikkeld worden. De bedoeling is dat het volledig klaar is tegen midden september, enkele dagen voor de start van het weekend van Groenten & Bloemen.”

Volledig scherm De zegening van de toren en Groenten & Bloemen waren beiden een schot in de roos. © Toon Verheijen

Vrijwilligers

De sterkte van Groenten & Bloemen is vooral ook de vrijwilligerswerking. Vooral de groep die in de dagen voor het evenement in de Coöperatie aan de slag gaat om de structuren van de ontwerpen te voorzien van groenten, fruit, bloemen en planten. “We zullen zeker wel weer de nodige vrijwilligers bij elkaar krijgen”, zegt coördinator Jacqueline Van Den Heuvel. “Maar nieuwe krachten zijn natuurlijk altijd welkom. Daarom organiseren we ook nog een infomoment op 22 augustus om 19.30 uur in de Coöperatie Hoogstraten.” De echte werkdagen zijn op 13, 14 en 15 september. De opruim is voor 20 september.

Groenten & Bloemen zelf vindt plaats op 17, 18 en 19 september. Op zondag 19 september is de Vrijheid volledig afgesloten en zetten ook de horecazaken en winkels hun deuren open. Op het Begijnhof is er een kinderprogramma voorzien en ’s avonds krijgen de kunstwerken een feeërieke verlichting.

Volledig scherm De zegening van de toren en Groenten & Bloemen waren beiden een schot in de roos. © Toon Verheijen

Volledig scherm Enkele beelden uit de film die gemaakt werd van het unieke bewegende florale kunstwerk van Tom De Houwer voor de eerste virtuele editie van Hoogstraten in Groenten en Bloemen. © RV / Jurgen Geevels

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.