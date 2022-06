Grenspop klaar voor eerste editie: “Het doet deugd om hier eindelijk rond te lopen en alles te zien opbouwen”

MinderhoutHet festivalterrein is afgezet, het podium staat klaar, de toogtenten zijn klaar om dit weekend hopelijke duizenden muziekliefhebbers ook van wat drank te voorzien. Eindelijk kan het driedaags festival Grenspop doorgaan meer dan tweeëneenhalf jaar nadat de voorverkoop startte voor de eerste editie die normaal in mei 2020 had moeten doorgaan. “Het doet enorm veel deugd hier te kunnen rondlopen en de opbouw te zien vorderen. Nu alleen hopen op een toch ietwat droge zondag”, zegt Gert Snoeys.

Gert Snoeys had in 2019 het plan om een jaar later de eerste editie van Grenspop te organiseren. Een festival letterlijk niet ver van de Nederlandse grens met toen de headliners de Kreuners en Golden Earring. De voorverkoop startte goed, maar toen sloeg corona genadeloos toe. Twee keer probeerde Gert Snoeys het festival toch nog te organiseren, maar telkens staken de alsnog verstrengde coronaregels stokken in de wielen. Tussendoor ook nog de tegenslag dat Golden Earring niet meer ging optreden door de ziekte van George Kooymans. Maar nu meer dan twee jaar en enkele grijze haren rijker, is het dan toch eindelijk zover en verwacht Gert Snoeys ruim 6.000 festivalgangers verspreid over de drie dagen.

Deugd

“Het doet enorm veel deugd om hier eindelijk over het festivalterrein te kunnen rondlopen met het idee dat hier van vrijdag tot zondag hopelijk duizenden mensen van muziek kunnen genieten”, zegt Gert Snoeys. “Het waren stressvolle weken maar alles is in zijn plooi gevallen. We hebben leuke catering, de togen staan klaar, een heleboel optredens in het verschiet: we kijken er echt naar uit. Met dank aan Will Schroer om de opbouw te coördineren. Dat we in die periode Golden Earring nog hebben moeten vervangen, is uiteraard spijtig. Veel mensen hadden daarvoor al in 2019 een ticket gekocht. Maar dat is overmacht waar we helaas niets aan kunnen doen.”

Voetbal

Vrijdag start het festival met een schlageravond waarop de 16 tot 25-jarigen gratis zijn uitgenodigd. Bezoekers kunnen dan tussendoor op een groot scherm ook de voetbalwedstrijd tussen België en Nederland volgen. “De verkoop van vrijdag verliep wat minder, maar de zaterdag en zondag beloven topdagen te worden", zegt Gert Snoeys. “Voor zondag nemen we gezien de weersverwachtingen wel wat extra maatregelen. We hopen hier en daar nog wat extra overkapping te voorzien, maar de mensen kunnen sowieso wel zeker schuilen in de twee heel grote toogtenten. De mensen moeten dus zeker niet thuisblijven. We hebben de laatste dagen en weken ook echt een piek gezien in de verkoop van de tickets. Maar wie er nog geen heeft: de kassa is ook open dit weekend en er kan nog altijd volk bij. We hopen voor heel het weekend toch op een 6.000 bezoekers.”