Graffitikunstenaars toveren ‘mosti’s’ om tot kunstwerken (en ze kregen daarvoor wat hulp)

Memorial Lars Janssens lokt veel volk en internatio­naal deelnemers­veld: “Veel ploegmak­kers van Lars zijn gebrand op een goede prestatie”

In het centrum van Merksplas stond zondag de tweede editie van de Memorial Lars Janssens op het programma. Met de jeugdwielerwedstrijd herdenken familie en sympathisanten de 16-jarige Lars Janssens, die vorige zomer op training in het Waalse Malmédy om het leven kwam. “Dit is een mooi eerbetoon voor Lars”, zegt zijn broer Siebe (22), zelf ook mede-organisator van de wedstrijd.