Gooooal! Goal! Goal! Organisatie Bar Qatar Hoogstraten is er klaar voor: “Leuke setting, sfeervol decor en nu hopen op puike prestaties van onze Duivels”

HoogstratenDe organisatie van Bar Qatar is er klaar voor. Een van de hallen van de Coöperatie Hoogstraten is enorm sfeervol ingericht om er vanaf woensdagavond een voetbalfeest van te maken. Het bier staat koud, het scherm staat opgesteld en de hal ademt WK-sfeer uit ondanks dat het bijna winter is. Samen met de Coöperatie Hoogstraten steunt de organisatie ook nog eens het goede doel. En als de Belgen scoren zal er Goooooal! Goal! Goal! galmen. Hopelijk meer dan eens.

Overal in het land hebben de fandorpen er de brui aan gegeven, maar in Hoogstraten willen ze van geen wijken weten. Niels Joosen, Gert Van Put, Pieter Servaes en Jef Van den Bogerd gaan voluit voor hun organisatie. Zonder echt reclame te maken zijn er zelfs al heel wat zit- en staantafels gereserveerd. Voor woensdagavond mikken ze toch op 200 fans of meer om dan de volgende twee wedstrijden hopelijk naar de 500 toeschouwers te gaan. “Wij hebben er eigenlijk nooit een seconde aan gedacht om ermee te stoppen”, zegt Gert Van Put namens de vier organisatoren. “We denken toch wel wat volk op de been te kunnen brengen. We zijn ook een gratis evenement en dat is een bewuste keuze geweest. Met dank aan de vele sponsors natuurlijk.”

Knappe inrichting

Qua inrichting hebben de organisatoren in elk geval kosten nog moeite gespaard. In de hal van de Coöperatie Hoogstraten staan een tiental grote bomen van O-Trees opgesteld en ertussen hangt de nodige sfeerverlichting. Een grote tricolore vlag, twee grote spandoeken naast het scherm om de Duivels aan te moedigen en verspreid over de hal een twintigtal biertonnen met tafelblad waar gezellig iets aan gedronken kan worden. Er zijn ook nog enkele tafels voorzien. “Op de tweede en derde wedstrijddag komt Resto 136 lekkere hapjes maken, maar we hebben daarnaast ook elke wedstrijddag een frietkraam staan. Binnen hebben we één grote toog en is er ook nog een speciaal wijnbarretje voorzien.

Volledig scherm Bar Qatar Hoogstraten is er klaar voor. © Toon Verheijen

Goede doel

Bar Qatar gaat elke wedstrijddag twee uur op voorhand open. Verwarming is voorzien en er is ook een vestiaire waar je je jas mits een kleine bijdrage voor het goede doel De Kleine Strijders veilig kan achterlaten. Er wordt zelfs iedere wedstrijddag een geschenkpakket Strijdersgin verloot aan één iemand die van de vestiaire gebruik maakt. Het goede doel kan ook gesteund worden door een balletje te trappen naar een goal die is voorzien door de Coöperatie Hoogstraten. “Van de zondag maken we een echte familiedag”, vertelt Gert Van Put. “Dan gaan we om 12 uur al open en voorzien we grime voor de kids en enkele springkasteslen. Na de wedstrijd is er nog een optreden van Basement Bastards. Op 1 december hebben we een netwerk-event en voorzien we ook nog wat muziek.”

