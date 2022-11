Gevangenis plaatst vier extra bewakingscamera’s langs omheining om fenomeen ‘pakjes gooien’ aan te pakken

De strafinrichting staat op de tot Unesco Werelderfgoed verkozen Kolonie in Wortel en staat volledig vrij in het landschap in een bosrijke omgeving. ‘Den Draad’, zo wordt de omheining rond de strafinrichting wel eens smalend genoemd door het personeel, zorgt voor een afscheiding. Aan de achterkant van de gevangenis liggen er twee koeren waar de gedetineerden hun ‘wandeling’ mogen doen. Rond de gevangenis staan ook enkele metershoge ‘draden’. Aan de achterkant is de middelste omheining voorzien van doeken zodat er geen zicht is vanop de wandeling naar de wereld buiten de draad.

Sponzen en tennisballen

Maar voor wie de nodige armkracht heeft, is het blijkbaar niet moeilijk om ‘pakjes’ voor de gedetineerden over de omheining te krijgen. Het gaat dan meestal om tennisballen of zelfs uitgeholde sponzen waarin dan drugs of gsm-toestellen zijn verstopt. Meermaals per week is het volgens cipiers cadeautjestijd. Soms loopt het fout af en belanden de pakjes tussen de omheiningen in. Maar dikwijls gaat het wel goed. Volgens het personeel is het ook een van de redenen over de toenemende agressie in de gevangenis. En de vrees bestaat dat er ooit eens (kleine) wapens over de omheining worden gesmeten. “We hebben vorige maand van de politie en het Gevangeniswezen de vraag gekregen of er vier camera’s geplaatst mogen worden rond de gevangenis van Wortel die de volledige perimeter kunnen monitoren”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “De camera’s zijn echt wel noodzakelijk om het fenomeen te kunnen aanpakken.” De gemeenteraad zette dan ook het licht op groen.