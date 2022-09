Geschiedenis van Wortel Kolonie komt tot leven in grote musical ‘Het Groot Circus van het Klein Verdriet’

Kempen Wandelen met Stabbel, een kermis, de Worsten­fees­ten en muziek: vijf weekend­tips voor de Kempen

Het einde van de zomer nadert dus het is nog even de tijd om er tijdens een weekenddag op uit te trekken voor wie niet op vakantie is. Onze redactie helpt je graag verder met vijf leuke tips voor het weekend van 20 en 21 augustus in de Kempen. Een festival in Tielen, de laatste dagen van de kermis, de Worstenfeesten in Vlimmeren, leuke wandelingen in de Zuiderkempen of een broccantemarkt in Herentals. Voor elk wat wils!

18 augustus