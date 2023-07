Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Hoogstraten vandaag

Na illegale raveparty: niet de eerste keer dat er problemen opduiken op Groot Schietveld, wij blikken terug

Sinds vrijdagnacht was er een illegale raveparty aan de gang op het Groot Schietveld in Brecht en Wuustwezel. Ondertussen is het terrein weer helemaal ontruimd. Maar de rave was niet het eerste incident in het militair domein. Wij blikken terug.