Vrijwilli­gers en cliënten OCMW onderhou­den samen de samentuin Den Hof aan Coda Hospice

In Gooreind kan je een bijzondere moestuin bezoeken. Samentuin Den Hof op het domein van Coda vlak bij het sociaal huis van Wuustwezel en woonzorgcentrum Amandina is een samenwerking tussen vrijwilligers uit de buurt en cliënten van het OCMW. Zij slaan de handen in elkaar om samen de tuin te onderhouden, groenten te kweken en te delen, en van elkaar te leren.