Gemeenteschool schenkt opbrengst van sponsortocht (6.137 euro) aan 't Ver-Zet-Je voor hulp aan Oekraïense gezinnen

De Gemeenteschool Hoogstraten organiseert elk jaar een sponsortocht waarvan de opbrengst gaat naar een goed doel. “Dit jaar was de keuze snel gemaakt en wilden we iets doen voor de gezinnen uit Oekraïne die gevlucht zijn en nu in Hoogstraten worden opgevangen", zegt directrice Marina Celis. “We schrokken zelf van het resultaat, want meer dan 6.000 euro dat betekent dat elke klas gemiddeld zo’n 500 euro heeft ingezameld. Er was één klas bij die meer dan 1.000 euro wist te verzamelen. Het toont toch aan dat echt wel heel veel mensen begaan zijn met wat die vluchtelingen nu moeten meemaken. Zelf hebben we op onze school nu twee kinderen uit Oekraïne die hier nog voor de paasvakantie zijn gestart. In het begin was het zeker niet gemakkelijk , maar ondertussen gaat het al heel wat beter.”

Massale hulp

Frederik Pollet was ook overdonderd door het geldbedrag dat hij van de Gemeenteschool kreeg overhandigd. Samen met de vrijwilligers gaan ze nu bekijken hoe ze het geld gaan besteden. De bijdrage is in elk geval meer dan welkom. “Vanaf dag 1 hebben we gezegd dat we alles wilden doen om de mensen uit Oekraïne zo goed mogelijk op te vangen”, zegt Pollet. “We komen nu ook elke donderdagvoormiddag samen met voorlopig een vijftal gezinnen in ons lokaal De Feftig zodat ze wat samen kunnen praten. We proberen hen ook zoveel mogelijk op weg te helpen met praktische dingen. We bekijken nu ook of er behoefte is om bijvoorbeeld nog een tweede dag in te lassen om samen te komen. We hebben aan de stad ook al voorgesteld dat onze locatie gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld extra lessen Nederlands of wat dan ook. Met het geld dat we nu mogen ontvangen, kunnen we hen zeker verder helpen. Misschien dat we voor hen bijvoorbeeld wat tweedehands laptops kunnen aankopen of nog andere spullen, want dat zijn toch ook wel dingen die ze gaan kunnen gebruiken.”