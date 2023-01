Gedetineerde na bezoek betrapt met ruim 17 gram cannabis

De gedetineerde werd op 20 december 2021 betrapt in de gevangenis in Wortel. “Na een bezoek werd hij gefouilleerd. Hij had 17,56 gram cannabis in zijn handen gekneld”, zegt openbaar aanklager Veerle Van Gorp. Ze vraagt om A. te veroordelen tot een gevangenisstraf van 5 maanden en een boete. De man ontkent dat hij drugs in zijn bezit had. “Het klopt niet wat de cipiers zeggen. Ik had die drugs niet in mijn handen. Ze lagen op de grond. Ik heb geen idee hoe die daar terecht kwamen. Mogelijk was de cannabis van de persoon die voor mij gefouilleerd werd”, beweert A. Zijn advocaat wijst de rechtbank er ook op dat hij al een tuchtsanctie – dertig dagen uitzonderlijk regime – heeft ondergaan in de gevangenis.