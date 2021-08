Gedetineerde (28) steekt celgenoot (45) neer in gevangenis in Wortel

Het steekincident gebeurde dinsdag in de vooravond. De steekpartij gebeurde in een cel waar twee mannelijke gedetineerden van 28 en 45 jaar verbleven. “Het incident beperkte zich tot de cel. Er waren geen andere gedetineerden of personeelsleden van de gevangenis bij betrokken”, vertelt een woordvoerder van het parket in Antwerpen. Het parket is een onderzoek gestart naar de steekpartij. Over het motief van het steekincident was dinsdagavond nog niets geweten. Ook over het soort steekwapen dat werd gebruikt, kon het parket dinsdagavond nog niets kwijt. “Het onderzoek moet nog starten. We hopen de twee betrokken gedetineerden zo snel mogelijk te kunnen ondervragen.”