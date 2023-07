‘Flanders Best Experience’ van leerlingen VTI schenkt 3.300 euro aan het goede doel: “Bijzonder trots op onze prestatie”

Brand vernielt kippenstal met 40.000 dieren, familie voor tweede keer op tien jaar getroffen: “En de stal was nog maar net opnieuw ‘gevuld’, maar we willen maandag de eierenauto­maat weer actief”

Een hevige brand heeft zaterdagmiddag een kippenstal aan de Steenweg op Beerse met daarin 40.000 kippen volledig verwoest. Een tweede stal met 18.000 dieren kon gevrijwaard worden al is het mogelijk dat ook daar een groot aantal dieren het niet haalt. Burgemeester Frank Wilrycx (Leefbaar Merksplas) leeft mee met de eigenaars. “Ze waren nog maar net met vakantie vertrokken en de stallen waren recent nog maar opnieuw gevuld”, klinkt het. Het is al de tweede keer dat de familie getroffen wordt. De familie doet er alles aan om maandag weer eieren te leveren voor de klanten in te automaat.