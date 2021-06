Finn Rosa (8) wilde 50 armbandjes maken voor het goede doel, maar verkocht er nu al honderden: “Bestellingen stromen binnen”

Hoogstraten/MinderhoutDe 8-jarige Finn Rosa uit Minderhout vertelde haar ouders een paar maanden geleden dat ze iets wilde doen voor mensen die het minder breed hebben. Ze besloot armbandjes te maken en die te verkopen voor ’t Ver-zet-je, een organisatie die zich inzet voor mensen in armoede. Ze hoopte er 50 te kunnen verkopen. Ondertussen zijn er dat al 400 en de bestellingen blijven binnenkomen. “Mama en papa moeten nu wel helpen, want alleen kan ik ze niet meer maken”, vertelt het meisje.

Finn Rosa heeft het hart duidelijk op de juiste plaats. Ze was onder de indruk geraakt van mensen die het iets minder breed hebben in onze samenleving. “Ze wilde armbandjes maken en die dan van deur tot deur gaan verkopen met de bedoeling om voor de armenorganisatie ’t Ver-Zet-Je geld in te zamelen”, vertellen haar ouders. “Met corona was dat niet echt het ideaal dus maakten we een webshop en een account op Instagram en Facebook. Het is meteen een voltreffer geworden want de bestellingen kwamen massaal binnen. We dachten met één bestelling van een doosje parels wel genoeg te hebben. Maar het zijn er ondertussen een pak meer geworden (lacht).”

Mama en papa helpen

Finn Rosa steekt er zelf heel veel tijd in. “Ik wilde er zelf 50 maken want dan zou ik al heel blij zijn”, vertelt het meisje. “Maar die 50 waren al op een week tijd besteld. Hoeveel het er nu zijn weet ik niet meer, maar het zijn er héél veel. Ik had zelf nooit gedacht dat het er zoveel zouden worden. Al mijn klasgenootjes, de ouders, de leerkrachten hebben er al gekocht. Het is heel leuk om ze te zien rondlopen met de armbandjes die ik gemaakt heb. En iedereen vertelt het ook verder waardoor er nog meer bestellingen binnenkomen. Onlangs ben ik ook eens gaan kijken in ’t Ver-Zet-Je en ik vind echt dat ze goed werk doen.

Volledig scherm Finn Rosa (8) dacht 50 armbandjes te maken voor het goede doel. Het zijn er ondertussen al meer dan 400. © Toon Verheijen

Winkels

Ondertussen zijn de armbandjes ook al te koop in het Pothuis van Raf Doms en zijn partner Steffie in Baarle-Nassau. “Volgende week is er een braderij in Hoogstraten en dan mag ze voor de winkel van MC Fashion haar armbandjes verkopen”, vertelt de mama. “Ondertussen helpen we haar wel een beetje want al die armbandjes alleen maken dat lukt niet meer (lacht).” Finn Rosa knikt. “En er komt ook nog een vriendinnetje helpen. Ik ga zeker nog tot het einde van het jaar armbandjes blijven maken. Hopelijk kan ik zo flink wat centjes inzamelen.”

Wie zelf een armbandje wil bestellen kan terecht op de webshop.