Femke en Wannes organiseren workshops ‘AI voor ondernemers’

Kempense touwtrek­kers veroveren gouden medaille op WK in Bilbao: “Hopelijk ooit weer op de Olympische Spelen”

De Pull Bulls, onze nationale ploeg touwtrekkers, hebben een gouden medaille veroverd in de klasse tot 720 kilogram in de ploegencompetitie op het wereldkampioenschap in Bilbao. De sterke mannen uit Retie en Hoogstraten werden bij hun terugkeer dan ook als helden onthaald. “Nu even genieten van onze overwinning. Daarna alles geven voor de World Games volgend jaar”, zegt een trotse trainer-speler Ief Smets.